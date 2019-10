Massimo Marchi sposa Italia Viva: in Consiglio comunale nasce il "gruppo misto"

Prima defezione ufficiale in seno al Partito democratico in Consiglio comunale a Forli'. Come gia' annunciato sui social, infatti, il consigliere comunale Massimo Marchi, "dopo 40 anni di passione e di militanza politica" ha deciso di "compiere una nuova tappa" nel suo cammino politico, aderendo a Italia Viva di Matteo Renzi. Da qui la fuoriuscita dal gruppo consiliare e la creazione del Gruppo misto, come precisato dalla presidente dell'assise Alessandra Ascari Raccagni in apertura del Consiglio comunale tenuto lunedì pomeriggio. (fonte Dire)