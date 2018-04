Mattarella a Forlì e Meldola, Di Maio: "Giornata storica, un 'grazie' speciale a chi ha lavorato per renderla possibile"

"Si è conclusa una mattinata storica per Forli e il suo comprensorio e non si può non esprimere gratitudine a chi l’ha voluta, organizzata, materialmente realizzata. La visita del presidente della Repubblica è da sola un fatto eccezionale; tanto più in momento delicato come quello attuale". Lo afferma il deputato Marco Di Maio, dopo aver partecipate a tutte le tappe della visita del Capo dello Stato. "Poi le motivazioni - prosegue -: ricordare un grande italiano, il senatore Roberto Ruffilli, freddato dalle brigate rosse il 16 aprile dell’88 e visitare l’Irst di Meldola, una perla del nostro sistema socio-sanitario di cui dobbiamo andare orgogliosi. Poter seguire ogni momento di questa giornata in rappresentanza della comunità che mi ha eletto, è stato un onore.

"Voglio ringraziare tutte le persone che hanno reso possibili queste emozioni. A partire dal Comune di Forli e dal sindaco che ha inviato l’invito; la Fondazione Ruffilli e il suo presidente Pierangelo Schiera; la Fondazione Carisp; l’Irst e lo Ior - aggiunge il parlamentare, rivolgendosi poi alle tante persone che hanno lavorato all'organizzazione -. Un grazie e una menzione speciale per tutti i funzionari, dipendenti e collaboratori degli enti coinvolti; agli insegnanti e agli studenti delle scuole coinvolte; ai volontari delle associazioni di protezione civile e non solo; agli operatori delle forze di pubblica sicurezza. Tutti insieme hanno lavorato con dedizione e professionalità all’organizzazione impeccabile di questo evento con un perfetto gioco di squadra. Una caratteristica ormai consolidata e distintiva delle nostre istituzioni locali".

Speciale Mattarella a Forlì