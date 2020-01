Elezioni regionali, nuova tappa in Romagna per Salvini: il tour si chiude a Galeata

Una domenica tutta in Romagna per il leader nazionale della Lega, Matteo Salvini. Cattolica e la Fiera di Rimini sono le prime due mete che toccherà il leader del Carroccio, accompagnato dal deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna. Alle 9 incontrerà il pubblico allo Staccoli Caffè, in via Dottor Ferri 2, a Cattolica, mentre, alle 11, visiterà il Sigep, il Salone internazionale di gelateria, pasticceria e panificazione artigianale, in svolgimento alla Fiera di Rimini. Alle 16 sarà a Cervia, in piazzale Michelangelo Maffei, per poi spostarsi a San Pietro in Vincoli, in piazzetta delle Erbe, dove è atteso alle 18. Il tour si conclude alle 20.30 con un incontro pubblico a Galeata, in piazza Palareti.