Salvini parla da Piazza Saffi: "Andate a votare. Chiedo a Forlì di alzare la testa e l'orgoglio"

"C'è solo un capitano". Circa duemila persone hanno accolto in Piazza Saffi Matteo Salvini, arrivato con una quarantina di minuti di ritardo da Cesena. "Sono venuto non tanto tempo fa a Forlì e pioveva ed ero salito a parlare. Questa volta non piove e siamo qui a parlare al piano terra - ha esordito il leader della Lega, riferendosi al caso "balcone" -. Alla sinistra, che non ha un progetto per la città, rimangono solo i fantasmi del passato". "Dopo 70 anni ci sarà un po' di pulizia - riferendosi all'eventuale vittoria del centrodestra -. Zattini sentirà il vostro sostegno".

"Bella Ciao cantatela a Sanremo"

Nel frattempo da Corso della Repubblica circa cinquecento manifestanti hanno dato inizio alla contestazione, alcuni dei quali hanno cantato "Bella Ciao". "Se volete cantare, andate a Sanremo", ha replicato, facendo partire l'ennesimo coro "C'è solo un capitano". "Vinciamo anche per una differenza di stili ed educazione", ha esclamato Salvini riferendosi alla platea: "Sono sicuro che nessuno di voi andrebbe ad disturbare il comizio di qualcun altro. Ma in Parlamento abbiamo approvato che dall'anno prossimo tornerà a scuola l'educazione civica. Così dove non arrivano mamma e papà ci penserà l'insegnante".

Il cane nero

Salvini ha scherzato anche sulla presenza di un cane nero in Piazza mentre argomentava del benessere animale ("sanzioni raddoppiate per chi maltratta gli animali perchè ci sono essere viventi a quattro zampe migliore di quelli con due"): "La Repubblica ci farà un editoriale intitolato "C'era un cane nero in Piazza a Forlì. Che messaggio avrà voluto lanciare Salvini?". Il vicepremier ha parlato a 360 gradi delle sue battaglie, dall'agricoltura alla Bolkestein ("le spiagge romagnole devono essere gestite dai romagnoli"), dal tema delle pensioni al lavoro, dalla lotta allo spaccio fuori le scuole alle telecamere negli asili e nelle case di riposo.

Insulti e Peppa Pig

Quindi si è lasciato andare a qualche a battuta parlando della sua campagna elettorale che hanno preceduto la chiamata alle urne del 26 maggio: "A sinistra c'erano solo insulti e qualunque cosa accadesse su qualunque canale televisivo, anche su Rai Yoyo, se Peppa Pig prendeva l'influenza era colpa di Salvini ed era un casino", ha detto guardando gli otto bambini che sono rimasti sul palco durante tutto il comizio, assieme alle loro madri, salite all'inizio con Zattini, che a sua volta è salito sul palco con la nipotina in braccio.

La fede

"Voi state scrivendo una pagina di storia italiana - ha continuato -. Ed il merito è del vostro coraggio, forza, fiducia e fede. Ma non lo dico, perchè si fa polemica. A Cesena una signora mi ha regalato una Madonnina, ma ora non si può dire nemmeno questo. Noi non siamo soli in questa Terra. Il rosario non lo mostro per prendere voti, ma per testimoniziare la cultura, la tradizione, la storia e la fede di un Paese che non si può cancellare a Bruxelles".

Immigrazione

"Poi ognuno può credere nel Dio che vuole, ma basta che non s'imponga i modi di vivere che nega i diritti della gente - ha proseguito -. Se nel nome di quel Dio la donna vale meno dell'uomo, io non li voglio a casa nostra (riferendosi agli extracomunitari, ndr). La donna coperta col burka non la vogliamo a Forlì. Ogni ragazza ha diritto a vestirsi come vuole, amare come vuole e lavorare come vuole. Questi sono diritti. Non concepisco le femministe favorevoli all'immigrazione fuori controllo".

"Ma quest'anno gli sbarchi sono calati del 90% ed i porti sono e rimangono chiusi - ha continuato -. Si arriva se si ha il permesso di arrivare. Ma noi siamo democratici: se qualche compagno vuole adottare qualche clandestino lo può fare con i propri soldi. Facile fare i generosi con i soldi degli altri". "Forlì potrà essere una città accogliente e laboriosa, ma se c'è un contributo comunale va prima al forlivese - ha sottolineato -. E quel che avanza va al resto del mondo, con rispetto ed educazione".

Il voto

"Vi chiedo nei prossimi giorni di svegliare la metà della popolazione forlivese, che stando ai sondaggi domenica starà casa - ha proseguito il leader della Lega -. Cancelliamo i voti presi e l'impresa storica del ballottaggio. Siamo sullo 0-0. Ogni singolo voto farà la differenza. E chi sta a casa è complice e per cinque anni dovrà stare zitto. Chi si rassegna o non sceglie ha perso. Anche perchè i "compagni" i voti li trovano anche non ci sono. Con Zattini lavorerà solo chi merita, non l'amico dell'amico. E' una nostra battaglia nazionale. Vogliamo premiare i dipendenti pubblici che lavorano di più e licenziare chi ne fa di meno".

"Chiedo a Forlì di alzare la testa e l'orgoglio - ha aggiunto -. Serve aria nuova. Qui c'è un'idea di futuro. Proponiamo la Forlì del futuro, fondata sui diritti al lavoro e alla salute. La sinistra cosa offre? Dei fischietti". Finale con un applauso a Zattini: "Una piazza così non me la ricordavo da tempo. Andiamo a vincere". E sulle note di Romagna Mia: "Liberiamo questa città". Poi la stoccata conclusiva ai contestatori, circa 500 in Corso della Repubblica: "Allora mi provocate, dopo 70 anni abbiamo espugnato anche Predappio". Il leader della Lega si è quindi concesso ai sostenitori per le foto di rito.