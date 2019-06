La vittoria di Zattini, Salvini annuncia: "Conto di essere il prima possibile a Forlì"

"Conto di essere il prima possibile sia a Ferrara che a Forlì per ringraziare i ferraresi ed i forlivesi". Lo ha annunciato il segretario nazionale della Lega e ministero dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa convocata a Milano per commentare l'esito dei ballottaggi. Ferrara e Forlì sono infatti due ex roccaforti del centrosinistra espugnate dal centrodestra nel rinnovo delle amministrazioni comunali.

Il leader del Carroccio è già proiettato alle prossime elezioni regionali, in programma tra novembre e dicembre. "Abbiamo un'idea di Regione diversa rispetto a quella del centrosinistra", ha spiegato Salvini, senza indicare nomi di candidati: "Ci sono più persone, sia politica che non, che potrebbero candidarsi alla guida della Regione. La scelta verrà fatta velocemente, ovviamente insieme agli alleati a livello locale. Tutti i nomi usciti fino ad ora sono privi di fondamento".

Per quanto riguarda l'esito delle amministrative, il leader della Lega ha definito i risultati in tutte le regioni italiane "straordinari ed eccellenti". "E' una grande responsabilità. Il tempo della festa si è esaurito - ha concluso -. Manderò messaggi di auguri ai neo nominati sindaci, ma ora si lavora per almeno cinque anni. C'è voglia di buona amministrazione, di buon senso, concretezza, sicurezza e trasparenza. Il voto amministrativo non serve per battaglie politiche interne. Non abbiamo voglia di scontrarci, ma di cercare equilibrio a tutela del lavoro degli italiani. In Europa diamo tanto, ma riceviamo poco. E lo ribadirò al presidente del Consiglio".