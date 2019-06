Il ritorno di Salvini a Forlì, questa volta senza pioggia. Circa 500 contestatori in Corso della Repubblica

In Piazza Saffi i sostenitori di Matteo Salvini e Gian Luca Zattini. A circa un centinaio di metri di distanza, circondati dalle forze dell'ordine, i contestatori. Erano circa duecento gli anti-salviniani, che inizialmente si sono dati appuntamento in Corso della Repubblica con striscioni contro il leader della Lega. "Forlì meticcia ed acoccogliente", "Basta pregare, vai a lavorare" e "Più gattini e meno Salvini", gli striscioni esposti. I contestatori hanno cantato "Bella Ciao" e intonato "Noi fascisti non li vogliamo". Durante il comizio di Salvini i contestatori sono arrivati a circa 500 unità, allungandosi in un serpentone lungo corso della Repubblica, separati da un' "area sterile" a cui era vietato il passaggio a tutti all'altezza della chiesa del Suffragio.

Mentre il vicepremier parlava, un cordone di forze dell'ordine ha quindi tenuto bloccato un nutrito gruppo di manifestanti, che si sono assiepati con fischietti ed urla ("scemo, scemo"). Salvini ha ascoltato le grida dei contestatori, richiamando prima all'educazione civica e in fine alla vittoria del centrodestra a Predappio: "Dopo 70 anni l'abbiamo espugnata". La manifestazione è proseguita per oltre mezzora dopo la fine del comizio di Salvini, al suon di canti, fischi e slogan. Anche l'altra Forlì, insomma, si è fatta sentire.