Maurizio Gasparri chiude il convegno della componente Seniores di Forza Italia

Un cornice di pubblico ha affollato venerdì la sala Nassirya nella struttura della Provincia accogliendo l’invito della componente Seniores di Forza Italia che ha raccolto diversi relatori. Ha aperto i lavori un intervento del Senatore Enrico Pianetta, responsabile Nazionale dei Seniores che ha stigmatizzato "lo scarso impegno dell’attuale governo a difesa del salario dei pensionati, importante viatico di integrazione e sostegno della terza età verso la crescita delle famiglie"

L’Assessore al Walfare Rosaria Tassinari, ha raccontato "l’impegno e la passione del suo assessorato e della giunta comunale, attraverso la iniziative promosse e realizzate a favore degli anziani e delle famiglie che accolgono anziani con disabilità, unitamente agli investimenti per sostenere le associazioni, l’attenzione ai centri di assistenza alle famiglie, le nuove strutture sanitarie inaugurate di recente e la programmazione del bilancio per il prossimo anno che ha impegnato fondi per nuovi progetti"

La chiusura è stata affidata al senatore Maurizio Gasparri che ha sottolineato "la differenza, evidenziata da Pellacani nel suo briefing, dell’attenzione dei governi amministrati dal centrodestra con Forza Italia in particolare, a favore della difesa del salario delle pensioni, differenza dei governi di sinistra che con le leggi Fornero e con il cd scalone per non parlare degli “esodati”,hanno sottratto possibilità ed importanti risorse economiche ai cittadini senza mai restituirle". Nel suo intervento il senatore ha tenuto a "ricordare i suoi trascorsi da giovane nella famiglia guidata dal padre Ufficiale dei Carabinieri, che ha trasmesso i valori dell’unità di intenti del nucleo familiare in tutte le decisioni che lo riguardavano che diventavano importante momento di condivisione"