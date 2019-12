Maxi operazione contro l''ndrangheta, Minutillo: "Fratelli d'Italia contro mafie e massoneria"

"Fratelli d'Italia plaude con viva soddisfazione alla iniziativa giudiziaria che in tutta Italia ha portato all'arresto di centinaia di affiliati della 'ndrangheta". Lo afferma il dirigente nazionale del partito, Francesco Minutillo, che precisa: "Fratelli d'Italia si è sempre schierata contro le mafie e contro la massoneria che anche in questa inchiesta assiste all'arresto di numerosi suoi membri in odor di mafia. La cosa non stupisce e non deve stupire. Certe oscure organizzazioni sono il terreno fertile per le più nefande azioni criminali".

"Colpisce infatti che tra gli arrestati ci siano avvocati, commercialisti, politici e soprattutto massoni - conclude -. Il fatto che questa grande inchiesta nazionale abbia assistito anche a due arresti nella nostra provincia fa comprendere come si debba sempre tenere alta la guardia contro le infiltrazioni di organizzazioni criminali nella nostra economia, nella politica e nel nostro tessuto sociale. E questo anche e soprattutto in Romagna".