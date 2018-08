Mazzuca a Salotto blu: "Il dialogo con l'Islam è inevitabile e opportuno"

Giancarlo Mazzuca, giornalista, ha diretto il "Carlino", il "Giornale", "La Nazione", "Il Giorno" e oggi scrive libri come "Fratelli", dedicato alla storia e attualità dei rapporti tra Islam e Cristianesimo, con prefazione di Papa Francesco. Conversando a Videoregione con Mario Russomanno, Mazzuca ha espresso il convincimento che una intesa tra chi professa religioni diverse sia indispensabile: "Fin dai tempi di Mussolini, passando per il dopoguerra fino ad Andreotti, Moro, Craxi, Berlusconi, l'Italia ha costantemente e spesso riservatamente intrecciato rapporti preferenziali con i Paesi islamici. Questo, non dimentichiamolo, ci ha anche messo al riparo da tragici episodi che hanno coinvolto altri Paesi". La trasmissione andrà in onda giovedì alle 23.15.