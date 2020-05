Medicina a Forlì, Valbonesi (Pd): "Un nuovo passo avanti decisivo per il territorio"

"Con il preliminare giudizio positivo di Anvur, il Corso di Laurea in Medicina a Forlì fa un ulteriore e decisivo passo avanti, a riconferma della validità del progetto di sviluppo universitario forlivese e della qualità che il nostro territorio sa mettere in campo". Sono le parole di Daniele Valbonesi, segretario territoriale Pd, aggiungendo che "questa notizia premia la strategia adottata in questi decenni, ovvero una stretta e continua collaborazione tra pubblico e privato, volta a far sì che l'esperienza del Multicampus Unibo potesse generare benefici effetti anche sul tessuto culturale e imprenditoriale locale".

""Medicina a Forlì" è dunque, anch’essa, il frutto di una visione illuminata che diversi politici locali hanno dispiegato nel corso di tre decenni e che il centrosinistra (compresa l'ultima Giunta del Partito Democratico, guidata da Davide Drei) ha favorito e sostenuto, anche con ingenti investimenti sui servizi e sulle infrastrutture a sostegno della crescita universitaria locale - prosegue Valbonesi -. Il Corso di Medicina a Forlì (e a Ravenna), inoltre, per le nostre comunità rappresenta anche una nuova spinta all’integrazione del sistema pubblico di ricerca e formazione superiore col sistema sanitario pubblico, che in Emilia-Romagna è un valore indiscusso. Durante questa emergenza epidemica, da cui stiamo cercando di uscire, l’investimento in ricerca e formazione dei futuri professionisti sanitari assume un significato ancora più importante, a riprova della necessità di un sistema pubblico efficiente, efficace e universalistico, quale unica vera garanzia di tenuta della nostra società".

"Questa notizia è pertanto un messaggio di speranza per la città di Forlì come per il territorio romagnolo: viviamo una situazione di grande difficoltà ma non ci siamo fermati e anzi guardiamo al futuro e dobbiamo farlo tutti insieme, con responsabilità e collaborazionereciproca - conclude -. Abbiamo tutti un disperato bisogno di fiducia per uscire da questa crisi spaventosa: per costruire ilfuturo, la politica ha la responsabilità di progettare le azioni necessarie a garantire alle nostre comunità standard di vita e di assistenza sempre migliori".