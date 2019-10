Medicina, Di Maio (Italia Viva): "Un'opportunità, obiettivo il Policlinico della Romagna"

"L'approdo del corso di laurea di Medicina a Forlì e Ravenna (cui fanno il paio i nuovi insediamenti su Cesena e Rimini), sono per la nostra terra una pietra miliare, che ora apre nuovi scenari per l'università e la sanità romagnole. E' il modo migliore per celebrare i 30 anni della presenza universitaria in Romagna, gettando le basi per progetti lungimiranti che guardino ai prossimi decenni, come quello di un Policlinico della Romagna". Lo afferma il deputato romagnolo di Italia Viva, Marco Di Maio, a seguito dell'accordo sottoscritto tra gli enti coinvolti e i sindaci romagnoli per l'avvio del nuovo progetto di espansione dell'Alma Mater in Romagna.

"Servono obiettivi ambiziosi - prosegue - e dunque la prospettiva di realizzare un Policlinico della Romagna, anche in ragione degli importanti insediamenti che si stabiliranno a Cesena con l'investimento su ingegneria biomedicale e a Rimini sul fronte dei servizi innovativi e della prevenzione, deve essere un obiettivo attorno al quale tutti si sentano impegnati concretamente e senza inutili gelosie territoriali".

"L'approdo massiccio di Medicina in Romagna - conclude il deputato - è il frutto di un lavoro di squadra, talvolta anche faticoso, ma la cui positiva conclusione apre opportunità nuove per tutti i cittadini. Ora si lavori per attuare questo progetto nei tempi prefissati, puntando ad attrarre i migliori professionisti delle diverse discipline e rafforzando la capacità di collaborare dei diversi territori romagnoli".