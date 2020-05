Medicina, Mezzacapo (Lega) a Valbonesi: "A Forlì grazie alla giunta Zattini e non al Pd"

Il corso di laurea di Medicina e Chirurgia a Forlì al centro di un botta e risposta tra il segretario del Pd, Daniele Valbonesi, e il segretario comunale della Lega Forlì, nonchè vicesindaco della città mercuriale, Daniele Mezzacapo. Attraverso una nota l'esponente dem ha sottolineato come il nuovo corso di laurea sia "il frutto di una visione illuminata che diversi politici locali hanno dispiegato nel corso di tre decenni e che il centrosinistra (compresa l'ultima Giunta del Partito Democratico, guidata da Davide Drei) ha favorito e sostenuto, anche con ingenti investimenti sui servizi e sulle infrastrutture a sostegno della crescita universitaria locale".

Replica l'esponente del Carroccio: "Siamo al tragicomico, al baratto dei valori, delle ideologie, alla svendita di se stessi. Il Partito democratico è senza freni e senza vergogna. Nel leggere le parole rilasciate da Valbonesi sono rimasto sbigottito, non credevo si potesse arrivare a tanto. Valbonesi, sindaco di Santa Sofia e segretario del Pd territoriale spaccia il successo ottenuto dell'arrivo della Facoltà di Medicina come qualcosa voluto dal suo partito. E parla di una visone illuminata che il Partito Democratico ha favorito e sostenuto. E' vergognoso leggere queste insinuazioni quando invece la realtà è ben diversa: tutti sanno che il Partito Democratico al momento del voto in Consiglio Comunale si è astenuto".

Continua Mezzacapo: "Non solo, ha ostacolato il progetto in tutti i modi a cominciare dall'aspirante sindaco di Forlì Giorgio Calderoni. E non è affatto vero che questo è il lavoro - come sostiene Valbonesi - dei diversi politici locali dispiegato nel corso di tre decenni. Questo è stato il lavoro del Centrodestra e della Giunta Zattini che in pochissimo tempo sono riusciti in questa grande impresa, mai voluta veramente dai politici del Pd. Ingannare i cittadini per mettere il cappello su un'operazione portata avanti tra mille difficoltà dal Centrodestra e ostacolata proprio da chi ora vuole sventolare la bandierina, non mi pare giusto nei confronti della popolazione. Il Partito Democratico ha cambiato il segretario territoriale, ma non il modo di fare politica".