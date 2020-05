Medicina, Mezzacapo (Lega) a Valbonesi: "A Forlì grazie alla giunta Zattini". La replica del Pd: "Falso"

Il corso di laurea di Medicina e Chirurgia a Forlì al centro di un botta e risposta tra il segretario del Pd, Daniele Valbonesi, e il segretario comunale della Lega Forlì, nonchè vicesindaco della città mercuriale, Daniele Mezzacapo. Attraverso una nota l'esponente dem ha sottolineato come il nuovo corso di laurea sia "il frutto di una visione illuminata che diversi politici locali hanno dispiegato nel corso di tre decenni e che il centrosinistra (compresa l'ultima Giunta del Partito Democratico, guidata da Davide Drei) ha favorito e sostenuto, anche con ingenti investimenti sui servizi e sulle infrastrutture a sostegno della crescita universitaria locale".

Replica l'esponente del Carroccio: "Siamo al tragicomico, al baratto dei valori, delle ideologie, alla svendita di se stessi. Il Partito democratico è senza freni e senza vergogna. Nel leggere le parole rilasciate da Valbonesi sono rimasto sbigottito, non credevo si potesse arrivare a tanto. Valbonesi, sindaco di Santa Sofia e segretario del Pd territoriale spaccia il successo ottenuto dell'arrivo della Facoltà di Medicina come qualcosa voluto dal suo partito. E parla di una visone illuminata che il Partito Democratico ha favorito e sostenuto. E' vergognoso leggere queste insinuazioni quando invece la realtà è ben diversa: tutti sanno che il Partito Democratico al momento del voto in Consiglio Comunale si è astenuto".

Continua Mezzacapo: "Non solo, ha ostacolato il progetto in tutti i modi a cominciare dall'aspirante sindaco di Forlì Giorgio Calderoni. E non è affatto vero che questo è il lavoro - come sostiene Valbonesi - dei diversi politici locali dispiegato nel corso di tre decenni. Questo è stato il lavoro del Centrodestra e della Giunta Zattini che in pochissimo tempo sono riusciti in questa grande impresa, mai voluta veramente dai politici del Pd. Ingannare i cittadini per mettere il cappello su un'operazione portata avanti tra mille difficoltà dal Centrodestra e ostacolata proprio da chi ora vuole sventolare la bandierina, non mi pare giusto nei confronti della popolazione. Il Partito Democratico ha cambiato il segretario territoriale, ma non il modo di fare politica".

La replica

“Il vicesindaco Mezzacapo non perde occasione per dimostrare che Lega e Giunta Zattini siano disposti a tutto, pur di strumentalizzare e appropriarsi del lavoro fatto da altri - esordisce la replica dei dem -. Dire che il Corso di Laurea in Medicina (usando anche i termini giusti, visto che le Facoltà sono state superate da anni dalla riforma universitaria Gelmini) è arrivato a Forlì grazie alla Giunta Zattini e non al Partito Democratico è falso e facilmente smentibile: bastano i fatti per come si sono semplicemente svolti", è la controreplica di Daniele Valbonesi all’esponente del Carroccio.

"Il sindaco Zattini ha certamente compiuto gli atti che nessuno intende negare, nel ruolo istituzionale di sindaco di Forlì, per fare approdare Medicina nella nostra città, dando però continuità al lavoro di preparazione e istruttorio già realizzato nei due anni precedenti dal sindaco Davide Drei e dalla sua Giunta, dagli eletti e dai diversi livelli del Pd, in stretta collaborazione con l’Università di Bologna e la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì - prosegue Valbonesi -. Ricordo infatti che fu quel lavoro di relazione e progettazione, in accordo con il Comune (a guida Pd) e la Fondazione, che a inizio giugno 2019 - quindi prima del ballottaggio vinto dal centrodestra – portò al nostro Campus e all’ospedale Morgagni-Pierantoni il Gruppo di lavoro dell’Alma Mater, incaricato di verificare e confermare l’esistenza delle condizioni utili all’insediamento del nuovo Corso di studi".

"È inoltre fondamentale ricordare che il passato risanamento del bilancio del Comune, sempre ad opera della Giunta Drei, ha consentito al Sindaco Zattini di dare seguito formale a decisioni già programmate, con il respiro finanziario ed economico necessario a garantire la qualità dell’accoglienza del nuovo Corso universitario - continua il segretario dem -. Le accuse che Mezzacapo muove ai consiglieri Pd, peraltro, tralasciando di dire che l’astensione fu sulle modalità di gestione dei fondi da parte della Giunta Zattini, e non sul progetto di sviluppo universitario, non fanno che sottolineare la malafede dell’esponente della Lega. Rivendichiamo dunque, come già fatto in precedenza, che l’arrivo di Medicina sia senza alcun dubbio, anch’esso, il frutto di una strategia illuminata di oltre 30 anni di Governi locali di centrosinistra che hanno fatto investimenti fondamentali, nell’Università e nella Sanità, per creare il contesto idoneo ad accogliere a Forlì anche Medicina".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Non mi dilungo, non serve -, conclude Valbonesi - vorrei solo invitare il vicesindaco Mezzacapo a preoccuparsi maggiormente, nella sua veste istituzionale, di essere al fianco dei cittadini e delle imprese in questo difficile momento di ripartenza e, speriamo, di uscita dalla pandemia che ci ha così gravemente colpiti".