Medico di base a Santa Sofia, Potere al Popolo: "Questo è a ciò che serve una minoranza di opposizione"

Quella del medico di base a Santa Sofia è stata tra i temi più sostenuti dal candidato sindaco di Potere al Popolo, Mario Felice. Giovedì il movimento politico esprime soddisfazione per l'annuncio dato giovedì mattina dal primo cittadino Daniele Valbonesi. Affermano in una nota da Potere al Popolo: "Mario Felice ha basato la sua Campagna Elettorale di candidato sindaco proprio sulla mancanza del medico di base e problematiche urgenti basate sull'ascolto dei cittadini. Inizialmente l'attuale sindaco Valbonesi aveva risposto che il medico non c'era "perché si sa che non ci sono da sostituire" quindi il fatto che abbia trovato una soluzione ci rende orgogliosi di aver insistito tanto. La stessa cosa vale per le eventuali nuove candidature alla presidenza del Parco delle Foreste Casentinesi, inizialmente osteggiate da Valbonesi, che ora apre a possibilità di dialogo. Questo è ciò che serve una minoranza di opposizione: creare breccie e far lavorare al meglio l'amministrazione".