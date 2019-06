Meldola, "una giunta giovane" per Cavallucci: vice sindaco Jennifer Ruffilli

In occasione del primo Consiglio Comunale, che si svolgerà giovedì sera, il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci presenterà la Giunta Comunale, composta da due uomini e da due donne, individuati sulla base del risultato elettorale e di specifiche competenze e professionalità. Cavallucci ribadisce che "sarà il sindaco di tutti, rappresentante di un’amministrazione che metterà il cittadino al centro, ponendone in primo piano esigenze e bisogni e garantendo risposte chiare". Il sindaco evidenzia che "le persone scelte hanno le competenze e le caratteristiche necessarie per portare avanti il programma di mandato, già anticipato durante la campagna elettorale, facendo nascere una Giunta giovane ed una nuova situazione di buon governo cittadino".

La nuova Giunta Comunale sarà così composta Michele Drudi, con delega alla Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Innovazione e Digitalizzazione; Jennifer Ruffilli, vice sindaco, si occuperà di Servizi Sociali, Politiche per la Famiglia, Sicurezza, Personale, Volontariato, Bilancio e Tributi, Pace e Diritti Umani. Le deleghe ai Lavori Pubblici, Edilizia, Urbanistica, Ambiente e Patrimonio sono affidate a Filippo Santolini, mentre Simona Zuccherelli seguirà le attività Produttive e lo Sviluppo Economico, Riqualificazione del Centro Storico, Affari Generali, Legalità e Trasparenza, Turismo.

La giunta

Drudi, 46 anni, laureato in Filosofia, insegnante, ha ricoperto il ruolo di Presidente dell’Arci di Forlì ed è stato componente del Consiglio Nazionale di Arci. Dal 2011 al 2014 ha coordinato il Tavolo della Cultura di Forlì ed è responsabile dei progetti dei volontari Arci di servizio civile. Impegnato nel mondo del terzo settore e dell’associazionismo no profit, è stato Consigliere Comunale a Meldola dal 1999 al 2009.

Ruffilli, 35 anni, è mamma di una bimba di 2 anni. Laureata in Scienze Politiche, indirizzo Relazioni Internazionali e Diplomatiche, dopo la laurea ha seguito numerosi corsi di alta formazione nell’ambito della parità di genere e della cooperazione internazionale, oltre ad avere approfondito la conoscenza di quattro lingue straniere. E’ un funzionario del Ministero dell’Interno, specializzata in protezione internazionale dopo aver lavorato alle dipendenze del Comune di Forlì per circa 8 anni seguendo l’Ufficio Stampa e gli Eventi Istituzionali. È stata Presidente della Circoscrizione numero 3 a Forlì.

Santolini, 37 anni, è sposato e padre di due figli. Laureatosi in Architettura, esercita la libera professione. E’ cofondatore dell’associazione Spazi Indecisi, che si occupa di processi di patrimonializzazione, rigenerazione culturale e riattivazione dal basso di luoghi in disuso e abbandono. Oggi è tutor presso la Scuola di Ingegneria e Architettura -Laboratorio di Urbanistica dell’Università di Bologna.

Zuccherelli, 42 anni, è diplomata in lingue e laureata in Giurisprudenza. E’ avvocato e svolge da oltre dieci anni la libera professione; ha esercitato in alcuni dei più importanti studi della Provincia di Forlì-Cesena in materia di Diritto Penale e Diritto Amministrativo. Collabora con società leader nel settore delle infrastrutture e delle telecomunicazioni e con società che si occupano di ambiente, nuove tecnologie per la sicurezza degli edifici ed efficientamento energetico. Collabora, con il fratello, nella gestione del ristorante Il Rustichello a Meldola.