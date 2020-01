Meldola, il Pd festeggia la vittoria di Bonaccini con una pizzata: "E’ ora di spalancare le porte del nostro Circolo"

Il Partito Democratico di Meldola organizza una pizzata per celebrare la vittoria di Stefano Bonaccini alle elezioni regionali di domenica scorsa. L'appuntamento si terrà venerdì alle 19.30 al Circolo di Ricò. "Il 46% ottenuto dalla coalizione di centrosinistra e il 30% ottenuto dal solo Pd in queste consultazioni regionali sono risultati che ci fanno ben sperare e che ci rendono orgogliosi del lavoro fatto e motivati nel proseguire e migliorare su questa direttrice", esordisce Tomas Rubboli, segretario del Circolo Pd di Meldola.

"Il Pd in questa città, dopo dieci anni di amministrazione di centrodestra, ha saputo risollevarsi e tornare a vincere, eleggendo Roberto Cavallucci sindaco e arrivando al lusinghiero risultato del 26 gennaio appena passato - prosegue Rubboli -. Questi sono i risultati di un lungo lavoro di riconnessione con l’elettorato e di una grande mobilitazione da parte dei nostri volontari e dei nostri iscritti in entrambe le campagne, nonché di una buona amministrazione che comincia a far vedere ai Meldolesi i suoi frutti".

"Continueremo, sicuri dell’appoggio di molti elettori, a sostenere convintamente questa Amministrazione Comunale con un ruolo di proposta costruttiva e di rilancio sui temi che ci stanno più a cuore: il sociale, i giovani, la riqualificazione urbana, il verde pubblico e l’attenzione per le fasce più bisognose della popolazione. E’ ora di spalancare le porte del nostro Circolo a tutti i meldolesi e di tornare a fare politica in mezzo alla gente, come e più di come abbiamo fatto in questa campagna elettorale", conclude il segretario dem. La pizzata di di festeggiamento e autofinanziamento è organizzata dal Comitato Elettorale Meldola per Bonaccini.