Meldola, la candidata Sindaco Cristina Bacchi: "Fermiamoci ad ascoltare la voce di chi non urla"

Affollatissima la sala " Hesperia" che ha ospitato ieri sera l'incontro organizzato da "Meldola" c'è", il movimento che sostiene la candidatura di Cristina Bacchi, nel corso del quale le associazioni che si occupano dei meno avvantaggiati, degli anziani, di chi ha problemi economici, di tossico dipendenze e ludopatie hanno rappresentato i risultati raggiunti e i problemi che si trovano ad affrontare quotidianamente.

L'incontro, aperto da un saluto della vice Sindaco Anna Vallicelli, ha consentito anche di raccogliere le opinioni espresse da Daniela Ravaglioli, Cipriana Galassi, Fabiola Canali e Veronica Guidotti che affiancavano Cristina Bacchi al tavolo della Presidenza, e di Andrea Casadio e Celestino Brancher, intervenuti dal pubblico. " Il dovere di chi si candida a governare una comunità e prima di tutto quello di ascoltare i cittadini, particolarmente di coloro che vivono stagioni di disagio. Dobbiamo fermarci e riflettere, stasera e in altre occasioni, per poter trasformare le istanze che ascoltiamo in programmi di governo. Noi ringraziamo le associazioni dalle quali abbiamo tanto da imparare. Imparare ci serve, vogliamo portare all'interno della prossima amministrazione comunale persone appassionate e competenti. E' un percorso di crescita quello che stiamo affrontando con entusiasmo ed umiltà".