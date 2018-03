Meldola, la candidata sindaco Stradaroli presenta il progetto 'Sicurezza e Legalità'

Non solo prevenzione furti in appartamento e nelle aziende, ma anche lotta alle truffe, allo spaccio di droga, illuminazioni più incisive e videosorveglianza, maggior coordinamento delle forze dell'ordine e utilizzo della Polizia Municipale, sicurezza stradale e informatica come contrasto alla piaga crescente del cyberbullismo: questi i temi al centro del progetto “Sicurezza e Legalità” che la candidata sindaco di Meldola Laura Stradaroli, che guida una lista civica di centro, ha presentato nella sala dell'Arena Hesperia.

“Se diventerò sindaco prenderò decisioni drastiche e importanti per il paese, come adottare i vigili a tempo pieno e collaborare insieme a loro in progetti condivisi. Quello della sicurezza è un problema molto sentito dai cittadini – ha spiegato Laura Stradaroli - le misure contenute nel nostro progetto elettorale sono concrete e potranno essere adottate in futuro anche da altre realtà amministrative. Sulla sicurezza mi impegno ad adottare misure che mai si sono sognati di varare in nove anni i precedenti amministratori. In tema di sicurezza stradale, inoltre, sosteniamo la necessità di attivare la giusta illuminazione nei punti strategici, disporre rallentatori di velocità nelle strade ad alto scorrimento, ragionare su una segnaletica più incisiva e l'utilizzo sul territorio di agenti della polizia municipale alle dirette dipendenze del Comune. Su cyberbullismo e insulti sui social network, occorre rafforzare gli strumenti a sostegno dei più giovani, favorire il dialogo, l'apertura e la fiducia verso gli adulti con interventi di prevenzione nelle scuole che coinvolgano vittime, carnefici e spettatori passivi".

Nel corso della serata s'è parlato anche di legalità e responsabilità degli amministratori locali alle prese con l'obbligo di rendicontazione nelle Pubbliche Amministrazioni. “Riteniamo che la trasparenza sia l'antidoto contro la corruzione - evidenzia Stradaroli - E prevenire è sicuramente meglio che reprimere, perché costa meno in termini sia economici sia sociali. Al dovere di agire con etica e responsabilità si affianca l'obbligo degli amministratori di rendicontazione, ossia quello di dimostrare, anche con documenti, che nell'azione amministrativa sono stati rispettati non solo i canoni della legalità, ma anche quelli di efficienza, efficacia ed economicità. Così come l'azione del funzionario comunale deve essere finalizzata, solo ed esclusivamente, alla realizzazione dell'interesse pubblico di propria competenza, e non di intralcio o rallentamento del mandato amministrativo del sindaco". E' stata poi presentata anche la nuova associazione culturale meldolese no profit “Etica&Mente” che si occuperà di eventi teatrali e musicali, finalizzati alla solidarietà, a donazioni per progetti scolastici, per anziani e famiglie meldolesi in difficoltà, col supporto di associati e volontari.