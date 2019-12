Meldola, "promessa mantenuta": il sindaco taglia la Tosap alle attività commerciali

Meldola come Forlì. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Cavallucci modifica il regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ed esenta dalla tassa (Tosap) le occupazioni con "tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico". Si tratta, spiega il primo cittadino, di "una promessa fatta in occasione della campagna elettorale, che costituisce solo la prima di una serie di iniziative volte ad agevolare le attività economiche Meldolesi".

"Una misura che - sottolinea l’assessore Simona Zuccherelli - per quanto apparentemente ‘poco onerosa’ per il Comune, che si trova a rinunciare a una ‘piccola’ entrata, apre una nuova strada a tutte quelle attività che in passato hanno evitato il montaggio di tende o hanno rimosso quelle esistenti proprio al fine di non vedersi gravati di un costo ulteriore. Da oggi potranno vestirsi di nuovo senza che gliene derivi aggravio ulteriore alcuno".