Prosegue la campagna di tesseramento 2019 del Partito Democratico, il Circolo Pd di Meldola sarà aperto domenica, dalle 10 alle 12, nella sede di via Roma, 36, per accogliere iscritti e simpatizzanti. Sarà l’occasione per iscriversi o rinnovare l'adesione al Partito e per condividere idee e proposte.