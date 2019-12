Meldola, "rispettati gli impegni assunti in campagna elettorale": via libera al bilancio di previsione

Il Consiglio Comunale di Meldola ha approvato lunedì il bilancio di previsione 2020- 2022 unitamente al Documento Unico di Programmazione, che recepisce le linee di mandato del gruppo Idee per Meldola. "Sono stati rispettati gli impegni assunti durante la campagna elettorale e definendo priorità e obiettivi dell'Amministrazione Comunale per i prossimi 5 anni - esordisce il sindaco Roberto Cavallucci -. In particolare nella costruzione del bilancio comunale, redatto recependo segnalazioni e sollecitazioni pervenute dalla cittadinanza durante gli incontri svolti sul territorio comunale nel corso degli ultimi mesi e dunque in maniera partecipata, sono evidenti le priorità date al sociale e all'aspetto della cura del territorio e del patrimonio comunale".

"Per garantire la partecipazione alle scelte comunali è stato previsto un budget destinato in maniera specifica alle frazioni la cui destinazione sarà concordata con i nuovi Consigli di Frazione - prosegue il primo cittadino -. Dal punto di vista sociale preme evidenziare l'attenzione garantita alle fasce deboli, agli anziani e alle politiche di sostegno alla famiglia con il mantenimento invariato delle rette dei servizi dedicati alla prima infanzia e del trasporto scolastico, oltre alla previsione di particolari misure anti crisi. In relazione alla Istituzione ai Servizi Sociali, a fronte della volontà di non aumentare le tariffe relative ai servizi erogati, si evidenzia la previsione di importanti investimenti volti al miglioramento dei servizi stessi e ad opere di manutenzione straordinaria".

"Di primaria importanza la rimodulazione dell'irpef comunale che sarà progressiva per scaglioni di reddito, riuscendo ad aumentare la fascia di esenzione fino a redditi di 12.000 euro, garantendo così un principio di equità contributiva - conclude -. Un ultimo aspetto da evidenziare è la messa in sicurezza del Bilancio con la previsione di una importante cifra destinata al Fondo crediti e debiti di dubbia esigibilità, a fronte delle situazioni delineatesi nel corso degli ultimi anni. Alla costruzione del Bilancio hanno lavorato Giunta e gruppo consiliare di maggioranza, i quali esprimono soddisfazione per gli importanti obiettivi raggiunti.