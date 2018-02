Meldola, strappati e gettati a terra i manifesti elettorali di Marco Di Maio

Con tutta probabilità non deve essere un simpatizzante di Marco Di Maio la persona che, da diversi giorni, sta strappando i manifesti elettorali del deputato forlivese negli spazi assegnati in diverse zone di Meldola. “In campagna elettorale - ha detto Di Maio - ci sta tutto o quasi, di certo non ci si scandalizza di nulla. Riesce difficile, però, riuscire a capire quale sia il godimento che prova questo soggetto. Niente di grave, per carità, li rimetteremo quando avremo tempo di farlo; ma che tenerezza questo campione di democrazia”