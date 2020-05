Meldola, un anno da sindaco per Cavallucci: "Amministrato con impegno e passione"

Il 27 maggio dello scorso anno Roberto Cavallucci veniva eletto sindaco di Meldola. "Ho amministrato con impegno e passione nella speranza di fare bene per la nostra città e di conquistare la stima e la fiducia di tutti i cittadini meldolesi - esordisce il primo citadino -. Ringrazio tutta la Giunta, i consiglieri di maggioranza e minoranza, il Consiglio dell’Istituzione ai servizi sociali “Davide Drudi”, le Associazioni di categoria, sportive e di volontariato, i sindacati, le forze dell’ordine, la Comunità cristiana e le altre Comunità religiose, le attività economiche, il mondo della scuola, il personale socio sanitario, gli organi di stampa e tutti i cittadini che a vario titolo mi hanno dato consigli, suggerimenti, evidenziato problemi e segnalato situazioni da risolvere. A tutti i cittadini, che in questi 365 giorni mi hanno aiutato, ognuno nel rispetto dei ruoli e con le diverse possibilità, un grande ed immenso grazie. Un particolare ringraziamento lo voglio infine rivolgere a tutti i dipendenti comunali senza i quali il lavoro svolto da questa amministrazione in questo anno non sarebbe stato possibile. Considero un privilegio aver avuto l’opportunità di rappresentare Meldola e servire il paese nel quale sono nato e cresciuto; continuerò a farlo nel modo migliore certo che tutti continueranno, come hanno fatto sino ad ora, ad aiutarmi per il bene della nostra bellissima città".

