Mercatone Uno, il ministro Di Maio: "Siamo con i lavoratori. Aspetto il tribunale per sbloccare la cassa integrazione"

Novita' in arrivo sulla vertenza Mercatone Uno. Le annuncia via Facebook il ministro del Lavoro Luigi Di Maio. "Ho preso l'impegno di seguire personalmente la vicenda di questi lavoratori e questa azienda e oggi arriva la prima risposta - scrive - il fondo apposito per le vittime di mancati pagamenti, da 30 milioni di euro, verra' esteso anche ai fornitori di Mercatone Uno, nel caso in cui l'azienda venisse imputata di bancarotta fraudolenta. Questo lo faremo gia' la settimana prossima, grazie a un emendamento che presentiamo al decreto legge Crescita". Poi "non dimentico, ovviamente, i 1.800 dipendenti che dalla settimana scorsa sono rimasti senza lavoro", prosegue il ministro.

"Per loro "sblocchero' subito la cassa integrazione, non appena il Tribunale autorizzera' la procedura di amministrazione straordinaria. È chiaro- sottolinea Di Maio- che la cassa integrazione non dura in eterno e che e' necessario trovare un investitore per Mercatone Uno che possa avviare la cosiddetta reindustrializzazione, con un solo obiettivo: dare un futuro certo a queste persone e alle loro famiglie. Non molliamo, non mollate, siamo dalla vostra parte". "La storia di Mercatone Uno, annota ancora Di Maio, "e' scandalosa; 1.800 lavoratori lasciati in strada da un giorno all'altro: sono andati al lavoro e hanno letteralmente trovato chiuse le serrande dei punti vendita di tutta Italia. Ci sono centinaia di fornitori non pagati e circa 10.000 dipendenti che lavorano per quei fornitori".

Per Andrea Bertani, capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle "è la migliore risposta alle sterili ed inutili polemiche che il Pd sta portando avanti nonostante sia stato proprio il loro governo a creare i presupposti per una crisi che ha travolto 1800 lavoratori in tutta Italia e 450 famiglie solo in Emilia-Romagna. Noi preferiamo i fatti alle parole, cosa che evidentemente il Pd, soprattutto in Emilia-Romagna, non fa ormai da tempo. Nonostante gli appelli di qualche giorno fa dei rappresentanti dei lavoratori a non scatenare inutili polemiche sulla vicenda, giovedì il Pd ha proposto una risoluzione sul tema Mercatone Uno per la prossima Assemblea Legislativa in programma martedì 11 giugno con l’unico intento di attaccare il Governo e il suo presunto immobilismo sulla vicenda".

Conclude Bertani: "Adesso, alla luce delle importanti novità annunciate dal ministro Di Maio, ci aspettiamo che gli scaricatori seriali di responsabilità, Caliandro e Calvano, abbiano almeno la decenza di ritirarla e ripartire da zero a discutere su questo tema. In questo momento l’obiettivo comune di tutti deve essere quello di assicurare un futuro ai lavoratori e alle loro famiglie, oltre che certezze a tanti fornitori dell’azienda. Tutte persone che l’allora governo Pd, con in prima fila il suo ex ministro Calenda, non hanno saputo tutelare".