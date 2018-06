"Mercurio", fioccano le proteste. Ragni: "Modificare gli orari dell’accesso alla Ztl"

"Modificare gli orari dell’accesso alla Ztl, consentendo ai lavoratori di raggiungere gli uffici in tempo utile". La sollecitazione al sindaco Davide Drei è a firma del capogruppo in Consiglio comunale Fabrizio Ragni, commentando le funzionalità del sistema "Mercurio" in centro storico. Per l'esponente azzurro, "la giunta comunale ha varato un provvedimento senza ascoltare categorie, professionisti e cittadini che in centro devono ogni giorno affluire per motivi privati e di lavoro. Inoltre ha finanziato un progetto da 600mila euro non per risolvere gli stessi problemi evidenziati dai forlivesi ma semmai, per fare cassa, per attivare in fretta e furia quello che abbiamo definito: il ‘multificio’, la fabbrica delle multe. Con una media di 115 contravvenzioni da 81 euro l’una al giorno, soltanto nel mese di maggio".

"Il problema è più ampio - continua Ragni -. Moltissimi imprenditori del centro storico da me contattati hanno lamentato un calo delle vendite in coincidenza colo calo degli ingressi nell'area Ztl. Non c’è elasticità nel rilascio dei permessi e per tutti pesa il fatto che Mercurio sia in funzione 24 ore su 24". L’assessore al Centro Storico Marco Ravaioli ha ribadito che "chi trasporta merci deperibili può accedere in centro storico h24". Ma per Ragni "non basta. Per i ristoratori c’è necessità di trasportare sul luogo di lavoro ogni tipo di merce, soprattutto la sera, e per tutte le altre categorie professionali è assolutamente urgente ampliare la fascia oraria di accesso, soprattutto al pomeriggio. Non è possibile per un professionista o artigiano entrare nel proprio ufficio all’orario stabilito dal sindaco Drei, ovvero dalle 15 in poi. E’ ridicolo, oltre che un macroscopico esempio di limitazione della libertà personale".

L'assessore Ravaioli, dal canto suo, ha spiegato che saranno raccolte le richieste dei professionisti che hanno attività in centro storico "per capire se si può cambiare. Poi dovrà decidere la giunta". "A questo punto - conclude Ragni - invitiamo lo stesso Ravaioli, che fino a prova contraria è membro di giunta, a sostenere le richieste di queste categorie professionali, quelle a cui noi abbiamo dato voce nei giorni scorsi, e convincere Drei a mostrare maggiore ragionevolezza modificando gli orari dell’accesso alla Ztl, consentendo ai lavoratori di raggiungere gli uffici in tempo utile. Vigileremo su questa questione e sarà il sindaco in consiglio comunale a darci spiegazione se questa ragionevolissima richiesta non dovesse trovare accoglimento".