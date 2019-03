Mezzacapo (Lega) incontra la Ferretti: "Eccellenza internazionale che produce ricchezza per il territorio"

La Lega tramite il segretario comunale Daniele Mezzacapo ha fatto visita al Gruppo Ferretti nella sede di Via Ansaldo a Forlì. L’avvocato Mezzacapo, candidato alla carica di vice-sindaco per il partito di Governo, ha parlato con l’amministratore delegato Alberto Galassi che guida il colosso della cantieristica navale dal maggio del 2014. "E' stato un incontro importante e al contempo emozionante - ha subito detto Mezzacapo - una visita che mi ha affascinato. Toccare con mano una realtà come il Gruppo Ferretti, ben sapendo che si tratta dell'azienda leader mondiale del settore e che si trova nella nostra città mi ha molto inorgoglito. Spesso i forlivesi non si rendono conto dell'importanza del fatto che una multinazionale di questo spessore si trovi proprio nella nostra città. Purtroppo a volte ce ne dimentichiamo o pensiamo che tutto sia automatico. Con l'avvocato Alberto Galassi c'è stata una chiacchierata molto piacevole e proficua che ha soddisfatto tutte le nostre curiosità, anche quelle da profani del settore".



"Il Ceo Galassi - conclude Mezzacapo - si è mostrato molto disponibile e mi ha spiegato la situazione del Gruppo, che adesso sta navigando col vento in poppa. Quello che poi mi ha più impressionato è stato vedere questa potente e grande realtà che non ha mai chiesto nulla alla città alla quale, invece, ha dato tantissimo. Come Lega possiamo dire che staremo sempre vicino a tutte queste aziende che lottano ogni giorno contro mille ostacoli, dalla burocrazia alla concorrenza agguerrita che arriva da ogni parte del mondo. Un’amministrazione sana, seria e rapida, quella che la Lega proporrà in caso di vittoria, è certamente un biglietto da visita interessante anche per quegli imprenditori esteri che vorrebbero insediare la loro produzione in città, ma che talvolta hanno desistito dalle loro azioni temendo che proprio l’amministrazione non comprendesse l’enorme contributo in termini di lavoro e ricchezza che i medesimi avrebbero tradotto nel nostro territorio".