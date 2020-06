Minacce di morte via web, la solidarietà di Italia Viva al deputato Marco Di Maio

Dopo le minacce di morte via web subìte venerdì, Italia Viva Forlì ha esternato tutta la sua solidarietà al parlamentare forlivese Marco Di Maio. "Utilizzare come mezzo di comunicazione i propri profili social è un modo veloce ed immediato per fare circolare notizie, per esprimere opinioni, per commentare dei fatti.

Utilizzare finti profili è quanto di più squallido si possa fare - affermano in una nota i renziani mercuriali -. Quando, poi, ci si nasconde dietro di essi per seminare odio e lanciare minacce, anche pesanti, a chi, eletto in Parlamento, sta svolgendo il proprio dovere diventa doveroso reagire".

Italia Viva Forlì "esprime vicinanza e solidarietà al proprio deputato Di Maio, ed anche alla sua famiglia, per le assurde minacce di morte ricevute e si augura che le forze dell'ordine riescano ad individuare e condannare, come è già successo in passato, l'autore dell'increscioso commento su Twitter".