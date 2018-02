Minisci intervistato su La 7: "Dopo la sua gaffe, spiego a Grillo il jazz e il liscio"

La metafora del jazz e del liscio, per gli amanti della musica folkloristica romagnola, resterà probabilmente come una macchia indelebile sul nome di Beppe Grillo. E se il senso politico della dichiarazione del leader del M5S appare alquanto chiaro, vale a dire cambiare lasciare il Movimento 5 Stelle per lui sarebbe come cambiare musica, da parte sua Michele Minisci, fondatore del Naima Jazz club di Forlì, personaggio istrionico del panorama culturale forlivese, pare non perdonargli proprio il tenore letterale, a suo dire offensivo per il liscio. Su questa questione Minisci tornerà in un’intervista rilasciata a “La 7”. Lo fa sapere Minisci stesso: “Venerdì sulla trasmissione Tagadà su La 7, andrà in onda una mia intervista sulla polemica con Beppe Grillo riferita alla musica jazz e al liscio, dopo la sua dichiarazione che non avrebbe lasciato il Movimento 5 Stelle perchè sarebbe stato come se.... un musicista jazz cominciasse a suonare il liscio! Vorrei far sapere dell’intervista a tutti gli amanti e gli appassionati della musica popolare romagnola”.