Minutillo (Fdi) dopo le polemiche: "Non sono un neonazista e condanno l'Olocausto"

“Sono sempre molto tollerante in tema di confronto. Non mi sono mai scandalizzato di nulla neppure per gli insulti - è quanto dice Francesco Minutillo dirigente di Fratelli d’Italia . - Io però sono una persona con tanti difetti ma con alcuni pregi: sono limpido, anche troppo, nel dire ciò che penso senza peli sulla lingua e sono coerente con le mie idee nel tempo. Accetto pieno confronto anche aspro, nudo e crudo come piace a me, su quello che dico e faccio. Ma non tollero le falsità. Daniele Vergini mi ha additato come persona che vorrebbe “riportare il revisionismo storico ed il negazionismo nazista alla ribalta” della nostra città”.

Minutillo precisa: “Ebbene sì: sono stato invitato da una associazione culturale di destra come relatore ad un convegno, insieme anche ad un esponente della Lega, per parlare di Made in Italy e di economia locale. Affermare che in ragione di tanto sono un negazionista nazista o che sto con i neonazisti è qualcosa di odiosamente falso e che va ben oltre ogni limite anche perché volto a screditare, con idee che non ho mai proferito, il partito a cui appartengo. Mi si può dire di tutto. Ma non certo che sono un revisionista nazista. Questo no. Sia ben chiaro: condanno e condannerò sempre l’olocausto nazista. E Vergini si vergogni se ne è capace". Minutillo spiega di aver esposto una querela contro Vergini.

Ed ancora: "Da questa vicenda comunque credo che emerga una circostanza ben chiara: i 5 Stelle e la sinistra stanno dando fondo alle loro riserve più putride per inquinare una campagna elettorale nella quale vedono un Gian Luca Zattini lanciato verso una vittoria schiacciante. Se sono ossessionati da me e non da Zattini è buon segno. Siginifica che non hanno argomenti contro di lui. E come sempre quando è in difficoltà la sinistra evoca fantasmi che non esistono e che anzi si inventano di sana pianta per tentare di spaventare un elettorato che ha ormai deciso per uno storico cambiamento. Sono i metodi odiosi e calunniatori del peggior vecchio Partito Comunista. Sono sempre loro: i nostri nemici di sempre. Ma cari compagni, fatevene una ragione: il vostro tempo è scaduto. E credo per Vergini non arriverà mai”.