Mobilità integrata, Pompignoli (Lega): "Mettiamo al centro il cittadino e il territorio"

Una mobilità sostenibile e attenta alle diverse esigenze dei cittadini, stazioni ferroviarie come nodi centrali degli spostamenti e miglioramento del sistema di trasporto pubblico locale. Ma anche pianificazione per la logistica e il trasporto merci, per il sistema aeroportuale e per quello idroviario Padano-Veneto. Questo è il Piano regionale integrato dei trasporti (Prit) 2025 che giovedì la commissione Ambiente ha iniziato ad analizzare partendo dai capitoli che riguardano il trasporto ferroviario, quello pubblico locale e le modalità di spostamento sostenibile. Tra i commissari, oltre all’Assessore Donini, è intervenuto il relatore di minoranza del progetto di legge Massimiliano Pompignoli che ha posto l’attenzione su alcuni temi: "quella di giovedì è la prima di un ciclo di commissioni dedicate ai contenuti del piano e ai suoi obiettivi. A partire dal trasporto pubblico locale, che mostra lacune evidenti soprattutto in alcuni bacini, come quello romagnolo, a causa dell’accentramento societario e della gestione unica di Amr che ha ‘ipotecato’ la qualità del servizio e la distribuzione delle corse".

Pompignoli si è poi soffermato sul trasporto ferroviario e “sulle evidenti deficienze strutturali di alcune tratte che non solo non soddisfano la domanda dell’utenza ma che rispondono a esigenze territoriali ormai superate, in contrasto con il ruolo, le sfide e la funzione strategica della mobilità ferroviaria regionale dei prossimi anni. Lavoreremo per intercettare le istanze dei pendolari e migliorare la qualità del servizio, intensificando il numero delle corse e ottimizzando le fasce orarie in base alla frequenza giornaliera delle tratte". "Noi - conclude il leghista - vogliamo mettere al centro di questo Prit il cittadino e il territorio, per creare un piano infrastrutturale emiliano romagnolo all’avanguardia, dove la mobilità sia veloce e diversificata e in grado di rispondere, in maniera efficace ed efficiente, alla domanda di turisti e residenti. Lavoreremo in sinergia con l’Assessore Donini e la maggioranza mantendo alta l’attenzione su alcune scelte strategiche".

Cosa prevede il Piano: Trasporto ferroviario.

La rete dell'Emilia-Romagna con i suoi circa 350 chilometri è una delle più estese a livello nazionale. Nel 2016 sono stati 45,5 milioni i passeggeri che hanno deciso di utilizzare il 'ferro' come modalità di spostamento ma il target fissato nel Prit è ancora più alto: l’aumento del 50% dei passeggeri trasportati. Un obiettivo che l'esecutivo spera di raggiungere con un cadenzamento delle corse ai 30 o ai 60 minuti e con potenziamenti fino a 15 minuti sulle tratte e sulle fasce orarie più trafficate, soprattutto per quanto riguarda l’area bolognese.

Inseriti nel Piano anche l’incremento della capacità della Bologna-Castel Bolognese, comprensivo di quadruplicamento selettivo, il raddoppio della Quattro Ville-Carpi, completando e prolungando quindi il raddoppio già realizzato da Modena, la realizzazione dell’itinerario Ti.Bre, con raddoppio della linea Pontremolese, il completamento dell’elettrificazione della rete, gli interventi sul nodo di Faenza, il potenziamento e l'ammodernamento della Rimini-Ravenna limitando le interferenze con la viabilità locale, l’ottimizzazione del nodo di Ferrara e la velocizzazione dei servizi lunghi.

Le stazioni saranno un punto centrale per ogni centro urbano. Questo per agevolare chi sceglie di spostarsi non utilizzando la propria vettura. Quindi migliorare la qualità delle stazioni, la loro funzionalità, l’accessibilità, gli spazi, incentivare l’interscambio tra bici e treno, creando percorsi sicuri e agevoli e offrire servizi informativi completi e in tempo reale sono tutte azioni previste dal Piano regionale integrato. Per quanto riguarda il parco mezzi a breve inizierà la sostituzione dei treni che terminerà nel 2020: saranno 39 i mezzi Hitachi Rock a doppio piano da 600 posti a sedere e 47 Alstom Coradia Pop da 300 posti.

Il trasporto pubblico locale

Nel 2017 i passeggeri che hanno usufruito del Tpl sono stati oltre 292 milioni e l'obiettivo è quello dell'aumento del 10% al 2025. Un target che proverà ad essere raggiunto, nell'idea dell'esecutivo, con l'arrivo di 600 nuovi mezzi, entro il 2020, che saranno ripartiti su base territoriali. Verrà inoltre completato il sistema tariffario integrato ferro-gomma, iniziato nel 2008 e, con il finanziamento dei fondi Por-Fesr 2014-2020 per 6 milioni di euro, il Piano punta ad attuare il progetto 'Web ticketing' per realizzare un sistema di acquisto di titoli di viaggio che permetta l'acquisto del biglietto a bordo attraverso la modalità contactless, a sviluppare un sistema evoluto di bigliettazione elettronica integrata e alla possibilità di pagamento tramite la tecnologia Nfc (Near Field Comunication) dei cellulari e tablet.

Mobilità sostenibile

La rete delle ciclovie regionali entra nel sistema infrastrutturale. In ambito urbano le azioni individuate sono quelle dell’individuazione della rete, della messa in sicurezza dei punti critici e degli attraversamenti, della riconoscibilità dei tracciati. Fuori dai centri abitati il Prit punta al consolidamento di una rete sicura per garantire un’alternativa di viaggio sulla media distanza. Verso l'Aula, il cronoprogramma. Il documento dovrebbe approdare in Aula il 9 luglio. Tutto il mese di giungo verrà dedicato alla sua analisi in Commissione: la prossima seduta, il 13 giugno, i commissari prenderanno in esame la parte riguardante la logistica, il trasporto merci e i porti, il 20 giugno sarà invece la volta dell'infrastrutture stradali, seduta quest'ultima che si preannuncia "calda", il 27 giugno, infine, toccherà agli aeroporti e al piano risorse. Seduta "bonus" il 4 luglio, nel caso in cui le discussioni vadano avanti più del previsto.

Che cosa è il Prit

Il Piano regionale integrato dei trasporti (Prit) è il principale strumento di pianificazione della mobilità, di persone e merci, della regione. Definisce e sviluppa gli obiettivi strategici, descrive il sistema di azioni previsto per il loro perseguimento, le risorse teoricamente necessarie e il sistema di monitoraggio e gestione per verificare il suo stato attuazione. Nasce a quasi 20 anni dal precedente, datato 1998 e creato in un contesto socio-economico del tutto diverso dall'attuale. "Per assicurare il soddisfacimento dei bisogni di mobilità- si legge nel documento- non si deve puntare a 'muovere i veicoli', ma piuttosto a garantire e definire corretti livelli di accessibilità alle merci e alle persone, in una logica che riduca la necessità di spostamenti, li ottimizzi e li indirizzi verso modalità più sostenibili, agendo sul piano dei comportamenti".

Gli obiettivi del Piano

Diversi quelli 'generici': assicurare lo sviluppo sostenibile del trasporto riducendo il consumo energetico, le emissioni inquinanti, gli impatti sul territorio; garantire elevati livelli di accessibilità integrata per le persone e per le merci; contribuire a governare e ordinare le trasformazioni territoriali in funzione dei diversi livelli di accessibilità che alle stesse deve essere garantito; assicurare elevata affidabilità e sicurezza al sistema; incrementare la vivibilità dei territori e delle città, decongestionando gli spazi dal traffico privato e recuperando aree per la mobilità non motorizzata adeguatamente attrezzate; assicurare pari opportunità di accesso alla mobilità per tutti e tutte, garantendo in particolare i diritti delle fasce più deboli; promuovere meccanismi partecipativi per le decisioni in tema di mobilità, trasporti e infrastrutture; garantire un uso efficiente ed efficace delle risorse pubbliche destinate ai servizi di mobilità pubblica e agli investimenti infrastrutturali; garantire l'attrattività del territorio per gli investimenti esterni e migliorare di conseguenza il contesto competitivo nel quale operano le imprese.

Nello specifico, gli obiettivi rispetto agli anni 2013-2014, per la mobilità su gomma e ferro sono: la riduzione del 50% dei tratti in congestione della rete stradale regionale, la riduzione del 50% della mortalità nelle strade, l'aumento del 13% dei passeggeri del trasporto pubblico locale (50% in più su ferro, 10% in più su gomma), l'incremento del 10% dei servizi minimi del trasporto pubblico su gomma, del 30% dei servizi ferroviari e la riduzione del 30% dell'età media del parco mezzi del trasporto pubblico su gomma. Per quanto riguarda la mobilità ciclabile la quota stabilita è un aumento del 20% degli spostamenti urbani in bici. Per il trasporto merci ferroviario invece è un più 30%.

Diversi gli obiettivi per i veicoli motorizzati: la riduzione del 10% della crescita del tasso di motorizzazione (auto), l'aumento del 20% delle immatricolazioni di auto elettriche, del 20% per quelle a metano, del 15% per le ibride, l'incremento del 35% degli autobus ibridi e del 25% dei bus a metano, del 25% dei veicoli commerciali leggeri elettrici, del 10% per quelli pesanti e, infine, la sostituzione del 50% dei veicoli commerciali leggeri pre-euro 1. Il tutto per arrivare ad una diminuzione del 30% delle tonnellate di CO2 emesse.