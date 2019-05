Modigliana, prima volta per un sindaco donna: ecco la composizione del Consiglio comunale

Come a Forlimpopoli, anche Modigliana per la prima volta ha un sindaco rosa. Ursula Valmori, candidata della lista civica "Premilcuore nel cuore" sostenuta dal centrodestro, ha vinto col 59,63% delle preferenze, incassando ben 294 voti. Il sindaco uscente Marco Menghetti non è andato oltre il 40,37%, pari a 199 voti. Il nuovo Consiglio comunale è composto da Sauro Baruffi, Adamo Biondi, Francesca Bresciani, Adina Bura, Gabriele Conti, Alessandro Giovannetti e Giuseppe Gori, mentre sui banchi della minoranza siederanno Menghetti, Luigi Capacci e Debora Fabbrica.