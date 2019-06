Pd, Di Maio a Salotto Blu: "Ci hanno portato a questo punto i conflitti politici e personali"

Intervistato a VideoRegione da Mario Russomanno, il deputato Dem Marco Di Maio ha ripercorso le vicende politiche che hanno preceduto la sconfitta elettorale del centrosinistra e la elezione di Gianluca Zattini a sindaco. Dalla rinuncia alla ricandidatura di Davide Drei, nel luglio del 2018, seguita pochi giorni dopo dall'annuncio dello stesso Di Maio di non essere disponibile per la candidatura a sindaco, fino alla esplorazione svolta da Gabriele Zelli e alla candidatura ufficiale di Giorgio Calderoni: "Nutro molto rispetto per Calderoni - ha detto Di Maio - ma confesso che non lo conoscevo fino al momento in cui qualcuno ne ha indicato il nome". Sulla questione del possibile azzeramento dei vertici comunali e di federazione del Pd, Di Maio ha detto: "Dobbiamo fare analisi, non processi personali. Più che responsabilità dobbiamo cercare unità, sono stati soprattutto i conflitti politici e personali a portarci a questo punto". La trasmissione andrà in onda giovedì alle 23.15.