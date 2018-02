Monastero della SS Annunziata, Di Maio: "Fatti concreti: 3,5 milioni per il restauro"

Buone notizie dall'ultima seduta del CIPE (il Comitato interministeriale per la programmazione economica), riunitosi a Roma. Negli ultimi provvedimenti si aggiungono circa 32 milioni per interventi di sicurezza sismica, conservazione e valorizzazione di beni artistici e aree periferiche. E di questi 3,5 milioni di euro serviranno per i lavori di restauro e recupero dell'ex monastero della SS. Annunziata di Tredozio, mentre un milione sarà impiegato per il restauro del Compendio della Domus Pascoli (che comprende la casa natale del poeta, il giardino, il Parco delle rimembranze, la scuola materna e l'ex-gerontocomio) a San Mauro Pascoli. Due argomenti per i quali il deputato Marco Di Maio si era interessato a più riprese e che,commenta positivamente.

"Ancora una volta il lavoro di squadra tra Governo, Regione e territori ha fatto la differenza - afferma - si ottengono finanziamenti che consentiranno di realizzare opere importanti e continuare nell'azione di recupero, valorizzazione e fruizione del nostro patrimonio. Un lavoro positivo anche perché non influenzato dalle appartenenze politico, dato che vengono finanziati progetti portati avanti da amministrazioni di centrosinistra, di centrodestra o civiche: segno di serietà e concretezza tutt'altro che scontato". Per esempio il finanziamento al monastero della SS Annunziata arriva nel comune di Tredozio, il cui sindaco Simona Vietina è candidata del centro-destra nel collegio uninominale di Cesena alla Camera.

Molto importante per il suo impatto sulla Romagna l'investimento sulla logistica e in particolare sul porto di Ravenna. Il Cipe ha approvato, infatti, i 60 milioni di euro che cofinanziano i lavori di potenziamento dello scalo, che avranno benefici per tutti i territori della Regione e in particolare della Romagna. "Un'opportunità che deve fungere da insegnamento per il futuro - afferma ancora Marco Di Maio -; la Romagna, se lavora insieme e senza campanili, è in grado di ottenere risultati straordinari e di creare opportunità di crescita per cittadini e imprese altrimenti più difficili. Facciamolo anche su altre partite".