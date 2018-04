Morrone (Lega) contro Bonaccini: "Ha paura che la Romagna diventi Regione"

"La richiesta di tanti romagnoli, che la Lega appoggia da anni, di costituire una Regione Romagna è fondata sul diritto e motivata sia dal punto di vista storico/politico che culturale, oltre che economico. Negarlo è non solo miope, ma anche antistorico". Lo afferma il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, che attacca il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, intervenuto a Santa Sofia, in occasione dell’inaugurazione della piazza Matteotti. Anche in questa circostanza, espone l'esponente della Lega, "ha negato le ragioni che motiverebbero l’istituzione della Regione Romagna, riscuotendo, tuttavia, ben pochi consensi, visto il silenzio glaciale che ha accolto la sua esternazione".

Morrone, che, durante l'intervento di Bonaccini si è allontanato per protesta, ha poi commentato che “l’aspirazione autonomista di questa terra ha fondamenta solide” e che “la creazione di un nuovo ente regionale non solo non avrebbe costi aggiuntivi, ma porterebbe innegabili vantaggi economici a un territorio che sta trainando l’intera attuale regione. Non è un caso, infatti, se Bonaccini e compagni temono questa ipotesi, tanto da boicottare ogni confronto e da insultare, come già avvenuto, chi sostiene le ragioni delle due Regioni”.