Morrone sul premier Conte: "Scarno sulla giustizia, è tema che divide di più Pd e M5S"

“Piuttosto scarna la parte dell’intervento del premier Giuseppe Conte sulla giustizia". E' il giudizio di Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, sul dicorso del premier che ha esposto alla Camera le linee programmatiche del nuovo governo.

"Lo capiamo - prosegue Morrone - E’ uno dei temi su cui M5s e Pd sono più distanti. Nell’anno di attività al ministero della Giustizia ho lavorato con gli alleati grillini nel segno di uno spirito riformatore che puntava a superare gli errori dei governi Pd".

"Cosa farà ora il M5s? - si chiede l'ex sottosegretario alla giustizia - Si accoderà al Pd o farà valere quelli che, fino a qualche mese fa, erano sacri principi? Conte parla della riforma del CSM. Lega e 5 stelle concordavano sul fatto che indipendenza e imparzialità della magistratura dovessero essere la stella polare del sistema. Ora temiamo che questi principi rimarranno sulla carta, nonostante il recente gravissimo scandalo sul CSM. E ci sono anche la riforma della Magistratura onoraria, per superare la criticatissima riforma ‘Orlando’, e la modifica della riforma targata Pd sulla geografia giudiziaria, per citarne solo due, che erano nell’agenda del passato Governo e che oggi, neppure citate da Conte, corrono il rischio di essere bloccate dal sistema conservatore voluto dal Pd".

"C’è poi la riforma della giustizia penale e civile - incalza Morrone - che, e non è dato di sapere quale sarà il suo destino. Crediamo che la politica dei veti incrociati tra i due neoalleati bloccherà qualunque strada veramente riformatrice. Infine, un appunto a Conte: non lo abbiamo sentito citare i successi in tema di giustizia raggiunti dal passato Governo in appena in un anno di lavoro. Credo che questo fatto dia la misura della sua obiettività”.