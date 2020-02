Ravenna piange il suo ex sindaco Fabrizio Matteucci: il cordoglio forlivese

Da Forlì a Ravenna. Dalla città mercuriale arrivano messaggi di cordoglio per la morte dell'ex sindaco bizantino Fabrizio Matteucci, colpito da un malore. Esponente del Pd, è stato primo cittadino della città dei mosaici dal 2006 al 2016, per due mandati, e attualmente era direttore dell'Anci dell'Emilia-Romagna. Dal 2000 al 2005 era stato consigliere regionale. Avrebbe compiuto 63 anni il 21 febbraio. Divenne noto a livello nazionale e non solo per la sue battaglie contro la prostituzione in strada. Fu celebre un clamoroso annuncio (poi ritirato) su una possibile campagna fatta di scatti fotografici a trans e clienti a Lido di Classe, nel 2008. In un'altra occasione versò in un tombino alcolici appena acquistati, in un secchiello, facendosi fotografare dai giornalisti, l'estate successiva a Marina di Ravenna.

"Un colpo al cuore - sono le parole del deputato romagnolo, Marco Di Maio -. Lo ricordo con affetto, come si ricorda un amico; un uomo vivace, di sconfinata umanità, col quale molto di noi hanno più volte collaborato nei suoi anni fa sindaco. Mancherà a tanti. Un abbraccio alla famiglia e a tutti gli amici". L'ex primo cittadino di Forlì, Davide Drei, lo ricorda come "un bravo sindaco e una persona buona. Ha fatto tanto per la sua città, Ravenna. Abbiamo lavorato insieme per la Romagna. Indimenticabili i confronti Ravenna-Forlì fatti insieme in estate alla festa dell’Unita’ di Borgo Sisa. Da Forlì, non ti dimentichiamo Fabrizio".

Questo il ricordo di Elisa Massa, vicepresidente del Consiglio comunale: Non mi sembra ancora possibile che Fabrizio Matteucci non sia più con noi. La città di Ravenna, l'Anci Emilia-Romagna, la politica e le istituzioni della nostra regione perdono oggi una persona straordinaria. Fabrizio era garbato e gentile e il suo sorriso era disarmante. Il suo impegno, la disponibilità e la passione per il bene comune, che ha sempre infuso come Sindaco della sua amata Ravenna e ora come direttore dell'Anci erano indiscussi. Fabrizio Matteucci rimarrà un concreto e limpido esempio per chi rappresenta umilmente le istituzioni come la sottoscritta. Abbraccio infinitamente la mia cara Simona Pepoli, sua amatissima moglie e mia meravigliosa e insostituibile collega a Ravenna, presso il centro di Formazione Engim, che lunedì in segno di lutto sospende tutte le attività formative. Un caro abbraccio anche a suo figlio Sayo. Venerdì prossimo, tra pochi giorni, non potremo scambiarci, come sempre facevamo, gli auguri di compleanno essendo nati nello stesso giorno. Buon viaggio carissimo Fabrizio Matteucci e grazie per la splendida persona che sei stato".