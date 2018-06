"Moschea abusiva a Terra del Sole": Pompignoli (Lega) interroga la Regione

"Gli amministratori pubblici non possono mostrarsi tanto superficiali e così poco preparati sul tema islam". Massimiliano Pompignoli, a seguito dela risposta dell’assessore del Comune di Castrocaro-Terra del Sole, Quinto Biondi sulla natura del centro islamico “Hena E Re”, in via Sacco e Vanzetti a Terra del Sole, ha annunciato che presenterà un question time in Regione. Per l'esponente della Lega Nord, "gli amministratori di enti locali come di altre istituzioni non possono far finta di nulla o procedere con pressapochismo".

"Spetta loro valutare non solo la legittimità e la conformità delle richieste di insediare centri cultural/sociali islamici con le normative italiane, a partire dalla Carta costituzionale, ma devono anche verificare quali attività si svolgano in questi centri, a chi siano affiliate le associazioni che le gestiscono e da chi ricevano i fondi. Non è questione di trattamenti discriminatori - aggiunge -. Chiunque, cittadino italiano o straniero che sia, qualunque fede pratichi, deve attenersi a regole e leggi. Quello dell'Amministrazione castrocarese è un atteggiamento miope che risulterebbe colpevole sotto più aspetti, non ultimo quello della sicurezza". Da qui la presentazione di un’interrogazione in Regione, dove Pompignoli rivolge una serie di quesiti alla Giunta Bonaccini, non ultimo se ritenga opportune le dimissioni dell’assessore Biondi "per aver risposto in modo strumentale alle domande del consigliere d’opposizione".