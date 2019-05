Moschea, Mosconi contro Zattini: "A Meldola per 10 anni ha avuto una moschea priva di agibilità"

“Zattini predica bene e razzola male: quando gli fa comodo è pronto a fare la morale all'istituzione che ambisce amministrare, dimostrando di non essersi documentato e di ascoltare solo la versione che gli può servire ai fini elettorali”: è l'attacco che viene dall'assessore uscente Raoul Mosconi, candidato con la lista “Forlì bene comune”, che ha gestito in Comune la questione calda della moschea di via Fabbretti.

“I disagi segnalati dai residenti della Via Fabbretti sono reali, per questo motivo dal 2015 si è avviato un percorso di mediazione con il coinvolgimento dei residenti stessi, dell'Associazione islamica AFAF e del Quartiere, in accordo con le Forze dell'ordine. Per promuovere la mediazione era però necessario un quadro di legalità che il Comune ha inteso definire operando sempre in collaborazione con la Regione e la Prefettura. In seguito alle segnalazioni della Polizia dell'Unione la Regione ha cancellato l'Associazione AFAF dal registro delle Associazioni di Promozione sociale perché svolge attività prevalenti di culto, a seguito di ciò è stata assunta l'ordinanza di ripristino destinazione d'uso del Servizio Urbanistica del Comune di Forlì e si darà corso alle azioni conseguenti. Obiettivo degli Uffici comunali è la coerenza fra uso e destinazione urbanistica nel rispetto delle regole che devono valere per tutti i cittadini”.

Attacca Mosconi: “Per Gian Luca Zattini il "rispetto della legalità è una priorità che ogni comune deve garantire ai propri cittadini": questo dovrebbe valere anche per il Comune di Meldola dove il centro di cultura islamico è stato utilizzato, durante i 10 anni di mandato del Sindaco Zattini, con il tacito accordo della amministrazione, come "moschea di fatto" pur essendo un centro culturale. Il Report dei Carabinieri del 2016 sui centri culturali islamici in Emilia Romagna segnalava il centro di Meldola come addirittura privo di agibilità. I residenti di Via Oliverotto Fabretti hanno avuto risposta dal Comune di Forlì, sono state valutate le loro proposte, si è promosso l'ascolto e il dialogo anche con altri residenti della zona per trovare una soluzione entro un quadro di legalità che dovrebbe valere per tutti: a Forlì come a Meldola”.