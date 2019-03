"L'ambiente è una delle nostre "stelle"": anche il M5S di Forlì aderisce allo "sciopero per il clima"

Anche il M5S di Forlì aderisce allo "sciopero per il clima", l’iniziativa promossa dalla studentessa svedese Greta Thunberg. "Parteciperò con molto piacere al corteo che partirà venerdì mattina alle 9 da Piazzale della Vittoria, assieme ai nostri attivisti e simpatizzanti senza bandiere e simboli, perché oggi più che mai sono necessarie azioni concrete per contrastare il cambiamento climatico, lo dobbiamo ai nostri figli", annuncia il candidato sindaco pentastellato, Daniele Vergini.

"L'ambiente è una delle nostre "stelle" e anche nella nostra attività consiliare abbiamo dimostrato nei fatti la nostra sensibilità - prosegue il candidato sindaco -. Ricordo che poche settimane fa è stata approvata la nostra mozione per l'adesione del Comune di Forlì all’iniziativa “Plastic Free Challenge”, una “sfida” rivolta a tutte le istituzioni ed enti locali, affinché diano il buon esempio, impegnandosi a liberare dalla plastica monouso il municipio e le società partecipate, come modello per tutti i cittadini".

"Una necessità ormai non più derogabile - continua il pentastellato -. La plastica monouso è ormai dispersa ovunque nell’ambiente, la contaminazione da microplastiche coinvolge gran parte delle acque superficiali e degli oceani con grandi danni per tutte le forme di vita del nostro pianeta. Prima che sia troppo tardi serve quindi prendere coscienza di questa grave situazione e frenare subito con atti concreti la diffusione delle plastiche monouso. E ognuno di noi può fare la sua parte selezionando con attenzione i prodotti che acquista, non disperdendo plastica nell’ambiente e facendo una corretta raccolta differenziata".