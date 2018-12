"Movimento in Ascolto" incontra i cittadini dei quartieri Resistenza e Ca’Ossi

Continua il tour del Movimento 5 Stelle tra i quartieri. "Movimento in Ascolto" giovedì fa tappa alle 21 alla sala di via Curiel, 51 al Centro commerciale (piano rialzato), dove i consiglieri comnali pentastellati Daniele Vergini e Simone Benini incontreranno i cittadini dei quartieri Resistenza e Ca’Ossi. Interverrà anche un attivista che, con foto e video, denuncerà lo stato di abbandono in cui versa, ormai da tempo, il Parco delle Stagioni di via Curiel. Nel corso della serata gli abitanti potranno segnalare tutte le criticità presenti nel loro quartiere. Mentre Vergini e Benini illustreranno le proposte contenute del Programma del M5S per le elezioni comunali 2019. "L’obiettivo del M5S è quello di far “Rinascere Forlì” e riportarla a quel ruolo di “Città territorio” che aveva fino a qualche anno fa quando era riconosciuta come il vero capoluogo della Romagna", viene evidenziato.