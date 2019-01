Municipale, nuovo presidio in centro. Frecciata del M5S a Drei: "Prende spunto dal nostro programma"

Il nuovo punto di presidio della Polizia Municipale in centro storico "era il secondo punto del nostro programma sicurezza, presentato due mesi fa che, a quanto pare, è diventato fonte di ispirazione per l'attuale giunta". E' quanto afferma il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Daniele Vergini, a commento della novità annunciata giovedì mattina dal sindaco Davide Drei. Vergini non ha lesinato una frecciatina al primo cittadino, ricordando che sul portale web dei pentastellati di Forlì ci sono altri nove punti del programma sicurezza "nel caso vogliano prendere spunto anche per qualcos'altro". Vergine ricorda inoltre "come il M5S sia attualmente l'unica forza politica ad avere un programma elettorale, che stiamo presentando da ottobre online e nei nostri eventi nei quartieri, un programma creato in modo partecipato, dal basso, nelle nostre riunioni aperte a tutti i cittadini".