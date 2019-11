Nasce il comitato elettorale di "Emilia Romagna Coraggiosa, ecologista e progressista"

Il Circolo Asioli di Forlì ha tenuto a battesimo mercoledì sera l'inizio della campagna elettorale per le elezioni regionali di "Emilia-Romagna Coraggiosa", della provincia di Forlì-Cesena. Alla presenza di Elly Schlein, tra i principali promotori del progetto, è stata ufficializzata la nascita del comitato elettorale, che rimarrà aperto nel corso di tutta la campagna ad altre adesioni. Alla lista hanno già aderito le forze politiche del campo della sinistra democratica e progressista, Articolo Uno, éViva, Sinistra Italiana e diversi esponenti di realtà civiche e associative locali.

La lista si propone di mettere al centro del proprio programma "la questione ecologica e quella sociale, per una lotta serrata alle diseguaglianze e un nuovo modello di sviluppo. Politiche per la casa, un rafforzamento delle infrastrutture del trasporto pubblico, in particolare quello ferroviario, il raggiungimento del 100% di fonti rinnovabili entro il 2035". Il comitato si riunirà nuovamente nella serata di martedì alle 20:30 sempre al Circolo Asioli (Corso Garibaldi 280). L'Incontro è aperto a tutte e tutti coloro che intendono partecipare. Per info e adesioni: coraggiosa.fc@gmail.com