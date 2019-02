Nasce il comitato per 'Zattini sindaco': inaugura la sede in piazza Saffi

È prevista per lunedì pomeriggio alle ore 16.30 l’inaugurazione della sede del comitato elettorale ‘Gian Luca Zattini Sindaco’ in Piazza Saffi 2, sotto il loggiato del Comune. Saranno presenti, all’inaugurazione della sede e per tutto il pomeriggio, il candidato a Vicesindaco e attuale capogruppo della Lega in consiglio comunale, Daniele Mezzacapo, e l’attuale Sindaco di Rocca San Casciano e candidata Rosaria Tassinari. A fianco di Zattini ci saranno anche gli esponenti locali e nazionali, di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e PRI che in questi mesi ne hanno caldeggiato la candidatura e che costituiscono la coalizione di centro destra per le prossime elezioni amministrative.