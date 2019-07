Nessun esponente forlivese nella nuova segreteria del Pd dell'Emilia-Romagna

Nuovi vertici del Pd dell'Emilia-Romagna, nel quale non compare però alcuna rappresentanza per il territorio di Forlì. Il segretario del PD dell’Emilia-Romagna, Paolo Calvano, ha proceduto al rinnovo della segreteria regionale del partito "per rilanciare l’attività del Pd e affrontare le sfide che ci attendono". Questi i componenti della nuova segreteria del PD dell’Emilia-Romagna: Ouidad Bakkali, vicesegretaria; Filippo Molinari, responsabile organizzazione; Emanuele Bassi; Giorgia Bellucci; Lorena Bittini; Massimo Gazza; Daniele Gualdi; Barbara Lori, Antonio Mumolo, Francesca Puglisi e Tiziano Tagliani; confermato nel ruolo di tesoriere, Giorgio Sagrini.

Parteciperanno alle riunioni della segreteria, il capogruppo Pd in Regione, Stefano Caliandro, il coordinatore dei segretari provinciali e segretario del PD di Reggio Emilia, Andrea Costa; il segretario del PD di Bologna, Luigi Tosiani e il neo eletto presidente dell’Assemblea regionale del PD, Virginio Merola. Forlì non è quindi presente in segreteria, mentre ci sono rappresentanti di Cesena (Daniele Gualdi), Ravenna (Ouidad Bakkali) e Rimini (Giorgia Bellucci)

Nei prossimi giorni verranno costituiti i dipartimenti tematici del PD regionale "per seguire i diversi ambiti e settori di intervento, costruire insieme, con forte spirito inclusivo e di apertura alla società, il programma del PD ed essere così pronti ad affrontare al meglio le prossime elezioni regionali" ha dichiarato Calvano.