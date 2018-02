"No" alla sfiducia al sindaco Drei: Zanetti (LeU) risponde al M5S

Lodovico Zanetti, consigliere comunale di Liberi e Uguali, annuncia che non voterà la sfiducia al sindaco Davide Drei, rispondendo così all'appello fatto dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Daniele Vergini. "Il mio giudizio sulla giunta è diverso da quello del collega pentastellato - afferma Zanetti -. Inoltre ritengo profondamente sbagliate le ragioni della richiesta. Direi lo stesso se fossi in consiglio in una città come Roma, all'opposizione, dove la Sindaca è ugualmente rinviata a giudizio per un reato analogo.Perchè sono garantista, perchè spesso i processi si risolvono con un niente di fatto, con la notizia magari data con meno evidenza di quella dell'indagine, perchè una volta che cadesse una giunta per un caso inesistente si stravolgerebbe il volere dei cittadini. Perchè la stella polare della politica, è l'etica. Quando la si declina in maniera diversa, però, tra i propri compagni, e gli avversari, si parla di moralismo, non di etica. E il moralismo è uno dei peggiori difetti della politica odierna".



Continua Zanetti: "Recordève del poaro fornareto" era la formula con cui il segretario del consiglio dei 10, organo giudiziario supremo della Serenissima, apostrofava i membri, prima di emettere sentenze di morte, per ricordare l'errore giudiziario che portò alla condanna capitale di un povero garzone di un forno, poi risultato innocente. E di fornaretti la politica italiana è piena. Penso a Vasco Errani, dimessosi dopo una condanna ribaltata in cassazione, o a Richetti, che rinunciò alle primarie per un avviso di garanzia. O, magari, nella nostra città, a un galantuomo, come il sindaco Rusticali che subi 3 gradi di giudizio prima di essere definitivamente assolto, e che perfino il suo partito non difese con abbastanza o a chi , addirittura ha conosciuto, innocente, le carceri, senza magari ricevere, una volta provata la sua estraneità ai fatti, neanche le scuse. Ridiamo dignità alla politica, cercando di battere i nostri avversari sul tema dei progetti, delle idee, dei valori. Forse sarebbe più difficile che cercare scorciatoie per arrivare al voto anticipato, ma renderebbe migliore il paese e la città. E se dal Movimento 5 Stelle verranno proposte che condividiamo non faremo mancare il voto, come già successo più volte in questa consiliatura".