Bertinoro, nuova delega in giunta per l'assessore Federico Campori

Era entrato nella giunta del sindaco Gabriele Antonio Fratto nel gennaio 2019 come assessore con deleghe al "Volontariato", "Associazionismo", "Frazioni", "Sport" e "Tempo libero", subentrando a Francesca Argelli, che nel settembre del 2018 aveva presentato le dimissioni per motivi lavorativi. Con un decreto firmato martedì scorso, il primo cittadino ha affidato a Federico Campori anche la delega ai "Lavori Pubblici". Rimangono in capo al sindaco i "Progetti Speciali" e le "Grandi Opere".

Classe 1986, Campori è laureato in Giurisprudenza: praticante avvocato, collabora con uno studio legale di Forlì, risiede a Collinello, piccola frazione collinare del territorio comunale di Bertinoro. Campori è impegnato come presidente nel Consiglio di Zona numero 1 di Collinello, Bracciano e Polenta ed è attivo nell'associazionismo e appassionato di sport.