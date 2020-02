Nuova giunta Bonaccini, Forlì fuori da tutto. Valbonesi: "Ora vogliamo capire"

Non solo i Verdi. Anche nel Pd c'e' qualche mugugno per la formazione della giunta regionale di Stefano Bonaccini. E' il caso della federazione di Forli' che oltre a non avere consiglieri in Assemblea si e' vista negata anche una rappresentanza in giunta. Si e' sfogato per questo il segretario provinciale Daniele Valbonesi. "Nel territorio forlivese le elezioni regionali hanno avuto un esito in 'chiaroscuro': buoni per il voto di lista, ma senza una rappresentanza territoriale negli organi regionali".

Nei prossimi giorni, scrive ancora Valbonesi sul suo profilo Facebook, "dovremo capire, ragionare e discuterne con pacatezza e determinazione. Non per gli 'addetti ai lavori', ma per il Partito democratico e i cittadini dei 15 Comuni che comprende il territorio forlivese". Passata al centrodestra con le elezioni della primavera scorsa, Forlì era stata scelta da Stefano Bonaccini per il comizio di chiusura della sua campagna elettorale. (fonte Agenzia Dire)