Nuova tappa di "Movimento in Ascolto" a Villafranca, S.Martino in Villafranca, S.Tomè e Branzolino

Continua il tour di "Movimento in Ascolto", l’assemblea itinerante del M5S di Forlì all’interno dei quartieri. Venerdì alle 21 l'appuntamento sarà nella sala della pizzeria T'Imballo in via Lughese 242. I consiglieri del M5S al Comune di Forlì, Daniele Vergini e Simone Benini, incontreranno i cittadini dei quartieri Villafranca, S.Martino in Villafranca, S.Tomè e Branzolino.

"Vogliamo ricordare che il M5S si è battuto lo scorso anno contro il progetto di una enorme "vasca di laminazione" che il Consorzio di Bonifica aveva intenzione di costruire nella zona, destando enorme preoccupazione fra gli abitanti del quartiere riguardo ai previsti espropri di un gran numero di campi coltivati - affermano gli esponenti pentastellati -. Il progetto, ora, pare essersi arenato, sostituito da una più logica manutenzione straordinaria dei canali".

L’incontro di venerdì, viene aggiunto, "sarà, comunque, l'occasione per fare il punto anche sulla questione. Nel corso della serata gli abitanti potranno, inoltre, segnalare tutte le criticità presenti nel loro quartiere". Mentre i consiglieri Vergini e Benini illustreranno le proposte contenute del Programma del M5S per le elezioni comunali di maggio. "Perché l’obiettivo del M5S è quello di far “Rinascere Forlì” e riportarla a quel ruolo di “Città territorio” che aveva fino a qualche anno fa quando era riconosciuta come il vero capoluogo della Romagna", concludono