Nuova vita per libri e giochi usati: Babbo Natale raccoglie i doni e li regala a chi li vuole

Torna anche quest'anno “Babbo Natale crede a te”, l'iniziativa del MoVimento 5 Stelle del MeetUp Amici di Beppe Grillo di Forlì, con cui, oltre a fare gli auguri a tutti i cittadini, si intende promuovere la buona pratica del riciclo e del riuso, con lo scopo di ridurre gli sprechi ed i rifiuti. "Abbiamo lanciato un appello a coloro che avevano in casa oggetti vari come libri, giocattoli ed altro che non usavano più, e che probabilmente stavano solamente occupando spazio in soffitte e ripostigli, ma che avrebbero potuto risorgere a nuova vita e far felice un bambino o un’altra persona - spiegano gli organizzatori -. Abbiamo raccolto questi oggetti per affidarli ai nostri Babbi Natale che, con l’aiuto dei loro fidati folletti, si preoccuperanno di impacchettarli e regalarli a chiunque vorrà riceverli il pomeriggio di domenica in un apposito banchetto in Piazza Saffi dalle 15 alle 19".