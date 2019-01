Polizia Penitenziaria, gli agenti avranno nuove uniformi: "Accolte le richieste"

Nuove uniformi per gli agenti della Polizia Penitenziaria. A dare l'annuncio è il sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone. "Esprimo grande soddisfazione per l’autorizzazione di una spesa di 4.635.000 euro che verranno impiegati per il rinnovo delle uniformi e del vestiario mancante degli agenti della Polizia Penitenziaria - afferma Morrone -. È stata una delle prime istanze che mi sono state evidenziate durante le numerose visite negli istituti penitenziari italiani e a cui ho cercato di rispondere con la massima sollecitudine e che, con l’accordo del Governo e grazie al decreto sicurezza, si sono potute realizzare. Da anni infatti gli agenti lamentavano uniformi usurate o addirittura mancanti".